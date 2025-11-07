2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पूरी तरह माफ: यूपी सरकार का बड़ा फैसला

मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन ही परिवहन व्यवस्था की मुख्य रीढ़ सिद्ध होंगे। आज दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण–संरक्षण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर तेजी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की तुलना में काफी बढ़ जाए।