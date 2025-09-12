Lucknow News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर कसा शिकंजा, SDM और दो राज्य कर अधिकारियों को किया निलंबित

CM yogi adityanath corruption action lucknow up: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन को अनुचित तरीके से संक्रमणीय घोषित कर कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा। शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी।