सीएम योगी बोले – हमारी सरकार ने 9 साल में 9 लाख युवाओं को नौकरी दी, प्रति व्यक्ति 3 गुना की आय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी सीएम ने कहा कि प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी, उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने उसी भाव के साथ काम किया है। 'जीरो टॉलरेंस' अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए भी है। 'जीरो करप्शन' के लक्ष्य को लेकर सरकार पहले दिन से चली है। शासन के संज्ञान में सारी बातें आती हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया किस-किस स्टेजेस में हुई है, कहां-कहां पर हुई है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भर्ती आयोग, बोर्ड या कोई संस्थान किसी नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है और शासन की निगाह उस प्रक्रिया के एक-एक स्टेज पर न हो। हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है।