29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

कांग्रेस का आरोप, गलगोटिया में छात्रों को पढ़ाई नहीं, मोदी की रैली में ‘भीड़’ बनाने का मिल रहा प्रशिक्षण!

Galgotias University Students Modi Rally : कांग्रेस और सपा का गंभीर आरोप- जेवर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को 'अटेंडेंस' का लालच देकर भेजा गया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 29, 2026

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की रैली पर उठाए सवाल, PC- ANI

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी आई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला था। लेकिन, अब कांग्रेस और सपा ने पीएम की रैली में आई भीड़ पर ही सवाल उठा दिया है।

जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों का सहारा लेना पड़ा है। वहीं कांग्रेस ने X पर पोस्ट करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस ने कहा कि, भाजपा के इवेंट मैनेजमेंट का एक और शर्मनाक चेहरा सामने आया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को नोएडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए भेजा गया। एक आम आदमी ने इस पूरे खेल की पोल खोल दी है कि कैसे शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक रैलियों का 'सप्लाई सेंटर' बना दिया गया है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बुलाए गए छात्र

हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री इन्हीं छात्रों को 'रैली में उमड़ा उत्साहित युवा' बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, क्या यही है आपका 'विकसित भारत'? जहां डिग्री लेने आए युवाओं को राजनीतिक रैलियों में झंडे ढोने और कुर्सियां भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, यह भी सामने आ रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के व्हाट्सएप पर विश्वविद्यालय की ओर से एक मैसेज गया और छात्रों को सुबह 7 बजे कैंपस बुलाया गया। इसके साथ सभी को अनिवार्य रूप से पहुंचने के लिए कहा गया। मैसेज में यह भी बताया गया कि आपको बस की सुविधा जेवर एयरपोर्ट तक जाने के लिए मिलेगी। उस मैसेज में जो सबसे खास बात लिखी थी वह यह थी कि छात्रों को इसके लिए दो अटेंडेंस मिलेंगी।

अखिलेश यादव ने दादरी में की रैली

समाजवादी पार्टी ने दादरी में ‘समाजवादी समानता भाईचारा’ रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, जहां पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी की रैलियों में भीड़ जुटाने के तौर-तरीकों से लेकर विकास के दावों तक कई सवाल खड़े किए।

अखिलेश यादव ने कहा जितना विकास नोएडा में सपा सरकार ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार थी तो हमने नोएडा में मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना दिया। लेकिन, अब वह कार्यालय भाजपा की सरकार में कैसा है, यह आप जाकर देख सकते हैं। वहां तो अब झाड़ और घास उग आए हैं। देख लीजिए भाजपा सरकार ने कितना विकास किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Mar 2026 09:13 pm

Published on:

29 Mar 2026 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कांग्रेस का आरोप, गलगोटिया में छात्रों को पढ़ाई नहीं, मोदी की रैली में ‘भीड़’ बनाने का मिल रहा प्रशिक्षण!

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मायावती बोलीं- BSP सरकार में रखी गई थी जेवर एयरपोर्ट की नींव, कांग्रेस सरकार बनी थी रोड़ा, नहीं तो…

लखनऊ

लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, तापमान गिरेगा

वेदर अपडेट: लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, तापमान गिरेगा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में एंबुलेंस नियम बदले, अब किसी भी पेट्रोल पंप से मिलेगा ईंधन

UP एंबुलेंस सर्विस में बड़ा बदलाव: अब किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन, नगद भुगतान की भी छूट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

BJP में नए चेहरों को लेकर कहीं इस्तीफे तो कहीं…! 3 जिलों में सबसे ज्यादा विरोध

protests and resignations over new faces in bjp know what pankaj chaudhary said
लखनऊ

पेट्रोल-डीजल हालात सामान्य: दो दिन की अफरा तफरी के बाद पंपों पर सन्नाटा

लखनऊ में पेट्रोल-डीजल संकट खत्म, अब पंपों पर सन्नाटा, घटी मांग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.