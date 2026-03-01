कांग्रेस का आरोप, गलगोटिया में छात्रों को पढ़ाई नहीं, मोदी की रैली में ‘भीड़’ बनाने का मिल रहा प्रशिक्षण!

सूत्रों के अनुसार, यह भी सामने आ रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के व्हाट्सएप पर विश्वविद्यालय की ओर से एक मैसेज गया और छात्रों को सुबह 7 बजे कैंपस बुलाया गया। इसके साथ सभी को अनिवार्य रूप से पहुंचने के लिए कहा गया। मैसेज में यह भी बताया गया कि आपको बस की सुविधा जेवर एयरपोर्ट तक जाने के लिए मिलेगी। उस मैसेज में जो सबसे खास बात लिखी थी वह यह थी कि छात्रों को इसके लिए दो अटेंडेंस मिलेंगी।