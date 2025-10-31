योगी बोले- ‘देर क्यों हुई मंत्री जी? मंच पर गूंज उठी हंसी, माहौल हुआ खुशनुमा

Run For Unity Lucknow Event (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
CM Yogi Light-Hearted Moment Goes Viral: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग और हल्का-फुल्का अंदाज देखने को मिला। गंभीरता और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर मुस्कुराते हुए मंच से कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की ओर देखा और मज़ाकिया लहजे में पूछा -देर क्यों हुई, मंत्री जी? मुख्यमंत्री के इस सवाल पर मंच पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति और नीचे उपस्थित छात्र, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस कर्मी और नागरिक हंस पड़े। पूरा माहौल कुछ पलों के लिए खुशगवार बन गया।
यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। लखनऊ के जीपीओ पार्क से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक हजारों लोगों ने “रन फॉर यूनिटी” में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की और उपस्थित लोगों को देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की उस भावना को याद करने का दिन है, जिसने हमें एकता के सूत्र में पिरोया। सरदार पटेल ने 563 रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़कर भारत की नींव को मजबूत किया।
मुख्यमंत्री के मजाकिया अंदाज ने न केवल वातावरण को हल्का किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सीएम योगी अपने सहयोगियों के साथ सहज संवाद बनाए रखते हैं। जब मंत्री सुरेश खन्ना मुस्कुराते हुए मंच पर पहुंचे, तो मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और उसी समय मंच से कहा कि मंत्री जी, आपसे तो punctuality की उम्मीद रहती है, फिर देर क्यों हुई?
सुरेश खन्ना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया - “ट्रैफिक थोड़ा रोक लिया था, सीएम साहब। इस जवाब पर मुख्यमंत्री समेत सभी उपस्थित अतिथि हंस पड़े। यह दृश्य मीडिया कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा। लोगों ने इस पर टिप्पणी की कि “योगी जी का यह मुस्कुराता चेहरा देखना सुकून देने वाला था।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज के युवा को सरदार पटेल की नीतियों और उनके दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, तब लौह पुरुष पटेल ने अपने अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम से 563 रियासतों को भारत माता के चरणों में समर्पित किया। हमें उसी एकता और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाना है। सीएम योगी ने सभी उपस्थित नागरिकों, युवाओं, एनसीसी कैडेट्स और छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे अपने जीवन में “राष्ट्र प्रथम” का भाव रखें और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं।
पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व अनुशासित नेतृत्व के साथ-साथ एक सकारात्मक और मानवीय चेहरा भी दिखाता रहा। वे मंच से नीचे उतरकर छात्राओं और प्रतिभागियों से मिले, उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि युवाओं की ऊर्जा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब यह ऊर्जा एकता के लिए समर्पित होगी, तब देश अजेय बनेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन केवल दौड़ का नहीं, बल्कि “राष्ट्र निर्माण की दौड़” का प्रतीक है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग