योगी बोले- ‘देर क्यों हुई मंत्री जी? मंच पर गूंज उठी हंसी, माहौल हुआ खुशनुमा

यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। लखनऊ के जीपीओ पार्क से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक हजारों लोगों ने “रन फॉर यूनिटी” में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की और उपस्थित लोगों को देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की उस भावना को याद करने का दिन है, जिसने हमें एकता के सूत्र में पिरोया। सरदार पटेल ने 563 रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़कर भारत की नींव को मजबूत किया।