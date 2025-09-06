UP News: सड़क सुरक्षा पर सख्त हुए सीएम योगी, कई योजनाओं की दी सौगात

Cm Yogi news: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब हर तीन महीने पर बस चालकों की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी। साथ ही चालकों की नियमित नेत्र जांच भी कराई जाएगी ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।