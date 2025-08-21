पूर्व CM कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर CM योगी की श्रद्धांजलि, अलीगढ़ में ‘हिंदू गौरव दिवस’ का आयोजन

Kalyan Singh Death Anniversary: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित कल्याण सिंह ‘बाबूजी’ की चौथी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा -"राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम रामभक्त, 'पद्म विभूषण', श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! श्रद्धेय 'बाबूजी' असाधारण व्यक्तित्व के साथ अपने मूल्यों, आदर्शों पर सदैव अडिग रहे। अपनी प्रशासनिक दक्षता से उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। उनकी पावन स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन!"
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह का जीवन जनता के कल्याण, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक अस्मिता को समर्पित रहा। वे राजनीतिक जीवन के हर पड़ाव पर अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे और प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता की मिसाल पेश की।
कल्याण सिंह जिन्हें प्रेमपूर्वक ‘बाबूजी’ कहा जाता था, भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाया। वे न केवल एक कुशल प्रशासक और प्रखर वक्ता थे, बल्कि राम मंदिर आंदोलन के महानायकों में से एक माने जाते हैं।