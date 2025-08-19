ऐतिहासिक फैसला: झूठे रेप केस के दोषी वकील को उम्रकैद, अदालत ने कहा-‘न्यायपालिका पर विश्वास बचाना जरूरी

Lucknow Court: भारतीय न्यायपालिका ने झूठे मुकदमों के दुरुपयोग पर ऐतिहासिक और कड़ा संदेश दिया है। लखनऊ की विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने एक वकील को अपने विरोधियों को फंसाने के लिए झूठा गैंगरेप मुकदमा लिखाने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे लोगों को कठोर दंड नहीं दिया गया तो जनता का न्यायपालिका से विश्वास डगमगा जाएगा।