LDA Scheme: अनंत नगर योजना में रिकॉर्ड उत्साह: 332 भूखण्डों के लिए 8,568 पंजीकरण, डेढ़ लाख लोगों को मिलेगा आशियाना

अनंत नगर योजना को आधुनिक शहरी मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चौड़ी सड़कों के साथ पूरी टाउनशिप में विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबलिंग की जाएगी।लगभग 130 एकड़ क्षेत्रफल में पार्क और ग्रीन स्पेस विकसित किए जाएंगे। योजना में एक एड-टेक सिटी (EdTech City) भी बनेगी, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और फैकल्टी के लिए हॉस्टल व आवासीय भवन तैयार होंगे। जल निकासी की समुचित व्यवस्था, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नेटवर्क भी लगाया जाएगा।