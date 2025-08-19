Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

UP Crime: लखनऊ में सनसनी: पति ने डंडों से पीटा, दांत से काट दी पत्नी की नाक

Lucknow crime: लखनऊ के मड़ियांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। अरविंद मिश्रा ने पत्नी बबीता को डंडों से पीटने के बाद दांतों से नाक काटकर अलग कर दी। घायल महिला ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने उसकी हिंसक प्रवृत्ति और हत्या की आशंका जताई है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 19, 2025

घरेलू विवाद में महिला गंभीर रूप से घायल, पिता ने दर्ज कराई एफआईआर (फोटो सोर्स : Social Media/Whatsapp)
घरेलू विवाद में महिला गंभीर रूप से घायल, पिता ने दर्ज कराई एफआईआर (फोटो सोर्स : Social Media/Whatsapp)

UP Crime Horror in Lucknow: राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में घरेलू विवाद ने रविवार शाम खौफनाक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद अरविंद कुमार मिश्रा ने पत्नी बबीता मिश्रा को पहले डंडों से बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से उसकी नाक काटकर अलग कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना कैसे हुई

अरविंद के पिता राघवेंद्र मिश्रा ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे घर में उनकी पत्नी राजकुमारी, बेटा अरविंद और बहू बबीता मौजूद थे। अचानक अरविंद और बबीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते ही अरविंद ने डंडों से पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। जब बहू की चीख-पुकार सुनकर राजकुमारी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो अरविंद ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और उनकी पिटाई कर दी। राजकुमारी ने किसी तरह अपने पति राघवेंद्र को फोन कर घटना की जानकारी दी।

नाक काटने से पहले चाकू से हमला करने की कोशिश

राघवेंद्र के मुताबिक, बबीता को पीटने के बाद अरविंद गुस्से में किचन से चाकू ले आया और पत्नी पर हमला करने के लिए दौड़ा। राजकुमारी ने हिम्मत दिखाते हुए चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद अरविंद और भी बेकाबू हो गया और दांतों से पत्नी की नाक काटकर अलग कर दी। लहूलुहान बबीता जमीन पर गिर गई और आरोपी मौके से भाग निकला।

परिवार ने पहुँचाया ट्रॉमा सेंटर

शोरगुल सुनकर राघवेंद्र का छोटा बेटा और बहू घर पहुँचे। उन्होंने घायल बबीता को आनन-फानन में ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। महिला का ऑपरेशन कर नाक को पुनः जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी पति गिरफ्तार

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के अनुसार, पीड़िता के ससुर राघवेंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। राघवेंद्र ने बताया कि अरविंद अक्सर पत्नी और माँ को पीटता था। उन्होंने आशंका जताई कि “अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वह कभी भी परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर सकता है।”

इलाके में दहशत, लोग हैरान

गायत्री नगर में इस घटना के बाद लोगों में खौफ और आक्रोश है। पड़ोसियों का कहना है कि अरविंद का स्वभाव हिंसक था और वह अक्सर घर में झगड़ा करता था। कई बार लोगों ने बीच-बचाव भी किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी।

घरेलू हिंसा का गंभीर उदाहरण

  • यह घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा की भयावहता को उजागर करती है।
  • परिवार के बीच छोटी-छोटी बातों पर बढ़ते विवाद अब जानलेवा बन रहे हैं।
  • विशेषज्ञों का मानना है कि “समय रहते हस्तक्षेप और परामर्श से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।”
  • पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला को हर संभव सुरक्षा दी जाएगी और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए चार्जशीट जल्द तैयार की जाएगी।

जांच में क्या सामने आया

  • अरविंद लंबे समय से पत्नी और माँ के साथ मारपीट करता था।
  • घरवालों ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना।
  • पड़ोसियों के मुताबिक, अरविंद का स्वभाव आक्रामक था और वह अक्सर नशे में भी रहता था।

महिला संगठनों की प्रतिक्रिया

घटना की जानकारी मिलने पर महिला संगठनों ने नाराजगी जताई और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। उनका कहना है कि घरेलू हिंसा के मामलों में “पीड़ित महिलाएं अक्सर डर के कारण शिकायत नहीं करतीं, जिससे आरोपी का मनोबल बढ़ता है।” संगठनों ने सरकार से मांग की कि “घरेलू हिंसा की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को कानूनी व आर्थिक मदद मिले।”

क्या कहती है पुलिस

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने कहा,“पीड़िता की हालत स्थिर है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास), 324 (खतरनाक हथियार से चोट) और घरेलू हिंसा से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।”उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से पीड़िता और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

