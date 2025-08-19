UP Crime: लखनऊ में सनसनी: पति ने डंडों से पीटा, दांत से काट दी पत्नी की नाक

UP Crime Horror in Lucknow: राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में घरेलू विवाद ने रविवार शाम खौफनाक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद अरविंद कुमार मिश्रा ने पत्नी बबीता मिश्रा को पहले डंडों से बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से उसकी नाक काटकर अलग कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अरविंद के पिता राघवेंद्र मिश्रा ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे घर में उनकी पत्नी राजकुमारी, बेटा अरविंद और बहू बबीता मौजूद थे। अचानक अरविंद और बबीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते ही अरविंद ने डंडों से पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। जब बहू की चीख-पुकार सुनकर राजकुमारी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो अरविंद ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और उनकी पिटाई कर दी। राजकुमारी ने किसी तरह अपने पति राघवेंद्र को फोन कर घटना की जानकारी दी।
राघवेंद्र के मुताबिक, बबीता को पीटने के बाद अरविंद गुस्से में किचन से चाकू ले आया और पत्नी पर हमला करने के लिए दौड़ा। राजकुमारी ने हिम्मत दिखाते हुए चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद अरविंद और भी बेकाबू हो गया और दांतों से पत्नी की नाक काटकर अलग कर दी। लहूलुहान बबीता जमीन पर गिर गई और आरोपी मौके से भाग निकला।
शोरगुल सुनकर राघवेंद्र का छोटा बेटा और बहू घर पहुँचे। उन्होंने घायल बबीता को आनन-फानन में ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। महिला का ऑपरेशन कर नाक को पुनः जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के अनुसार, पीड़िता के ससुर राघवेंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। राघवेंद्र ने बताया कि अरविंद अक्सर पत्नी और माँ को पीटता था। उन्होंने आशंका जताई कि “अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वह कभी भी परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर सकता है।”
गायत्री नगर में इस घटना के बाद लोगों में खौफ और आक्रोश है। पड़ोसियों का कहना है कि अरविंद का स्वभाव हिंसक था और वह अक्सर घर में झगड़ा करता था। कई बार लोगों ने बीच-बचाव भी किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी।
घटना की जानकारी मिलने पर महिला संगठनों ने नाराजगी जताई और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। उनका कहना है कि घरेलू हिंसा के मामलों में “पीड़ित महिलाएं अक्सर डर के कारण शिकायत नहीं करतीं, जिससे आरोपी का मनोबल बढ़ता है।” संगठनों ने सरकार से मांग की कि “घरेलू हिंसा की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को कानूनी व आर्थिक मदद मिले।”
इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने कहा,“पीड़िता की हालत स्थिर है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास), 324 (खतरनाक हथियार से चोट) और घरेलू हिंसा से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।”उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से पीड़िता और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।