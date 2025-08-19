UP Crime: लखनऊ में सनसनी: पति ने डंडों से पीटा, दांत से काट दी पत्नी की नाक

अरविंद के पिता राघवेंद्र मिश्रा ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे घर में उनकी पत्नी राजकुमारी, बेटा अरविंद और बहू बबीता मौजूद थे। अचानक अरविंद और बबीता के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते ही अरविंद ने डंडों से पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। जब बहू की चीख-पुकार सुनकर राजकुमारी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो अरविंद ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और उनकी पिटाई कर दी। राजकुमारी ने किसी तरह अपने पति राघवेंद्र को फोन कर घटना की जानकारी दी।