यूपी में पांच जुलाई को 25 करोड़ पौधरोपण का बनेगा रिकॉर्ड, CM Yogi समेत सभी मंत्री लगाएंगे पौधे

UP Saplings: उत्तर प्रदेश में मंगलवार यानि पांच जुलाई को 25 करोड़ पेड लगाए जाएंगे। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी मिलकर रिकॉर्ड तैयार करेंगे।

मिशन 35 करोड़ के तहत इस साल वनमहोत्सव के पहले दिन (पांच जुलाई) 25 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड बनेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल लखनऊ के कुकरैल में एवं उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक क्रमशः अयोध्या एवं प्रयागराज में पौधरोपण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है। इसके अलावा 6 और 7 जुलाई को क्रमशः 2.5-2.5 करोड़ पौधे लगाये जाएंगे।

