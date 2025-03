8 साल में CM Yogi ने तोड़ें रिकॉर्ड और मिथक: मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश भी हासिल नहीं कर पाएं ये मुकाम

CM Yogi Records and Myths: योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 8 साल पूरे किए। कानून-व्यवस्था, बुलडोजर नीति और हिंदुत्व की राजनीति से उन्होंने नए रिकॉर्ड और राजनीतिक मिथक तोड़े। आइये बताते हैं सीएम योगी से जुड़ी कुछ अहम बातें।

CM Yogi

CM Yogi The Best CM in India: मायावती UP में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहीं। मुलायम सिंह, नारायण दत्त तिवारी और चंद्रभानु गुप्ता तीन-तीन बार सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएं जो योगी आदित्यनाथ ने पाया है। योगी आदित्यनाथ लगातार 8 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा कर चुके हैं। इन 8 साल में योगी अपने फैसलों से जहां चर्चाओं में बने रहे वहीं नए विवादों को भी जन्म दिया।

