सीएम योगी बोले- जीएसटी रिफॉर्म से यूपी के उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को हुआ बड़ा फायदा

लखनऊ। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म’ ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुकसेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है।