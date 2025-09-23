आजम खान को जेल लेने पहुंचा काफिला, 73 गाड़ियों का पुलिस ने काट दिया चालान, 1,49,000 का लगाया जुर्माना

सीतापुर : लगभग 23 महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान मंगलवार को सीतापुर जिला कारागार से रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलते ही उन्हें लेने पहुंचे समर्थकों के विशाल काफिले ने सड़कों पर हंगामा मचा दिया। लेकिन उत्साह में उल्लंघन की हदें पार करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और 73 गाड़ियों पर चालान काट दिया। कुल 1 लाख 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद ने बताया कि इतनी संख्या में गाड़ियां एक साथ सड़क पर आने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, इसलिए तुरंत कार्रवाई की गई।