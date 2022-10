CM योगी ने बालिकाओं को रोली-चंदन का तिलक लगाकर किया कन्या पूजन, देखें तस्वीरें

सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर कन्याओं का पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कन्याओं के पैर पखारे और उन्हें भोजन करवाकर उपहार भी दिए। परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया गया।

Published: October 04, 2022 10:01:54 am

शारदीय नवरात्र का आज नौंवा दिन है। इस दिन मां सिद्धीदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। इस मौके पर मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। उन्होंने नवमी के अवसर पर छोटी-छोटी कन्याओं का पूजन करते हुए उनके पैर पखारे। उसके बाद उनका तिलक किया और फिर उन्हें भोजन करवाकर उपहार भी दिए। इसके बाद सीएम ने एक बटुक की पूजा भी की। बता दें कि नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी।

