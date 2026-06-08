लखनऊ में E-रिक्शा पर बैठकर विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश के लोगों से कहा- एक दिन ईंधन बचाएं

सुरेश खन्ना ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसे परिवहन साधनों का उपयोग करें, जिनमें ईंधन की खपत कम हो या बिल्कुल न हो। उन्होंने कहा कि यदि लाखों लोग इस अभियान से जुड़ते हैं तो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ईंधन की बचत संभव होगी। यह बचत देश के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।