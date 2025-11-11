Westerly Wind: पछुआ हवाओं से यूपी में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे और शीतलहर का अलर्ट

Westerly Wind Temperature Drop: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उसके बाद लगातार बह रही ठंडी पछुआ हवाओं ने प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान को सामान्य से काफी नीचे धकेल दिया है। सोमवार की रात इटावा, कानपुर, बाराबंकी सहित कई जगहों पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जिससे रात में शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी तीन दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है और कई जिलों में रात का तापमान और नीचे जा सकता है।