UP Cold Wave: ठंडी पछुआ हवाओं से यूपी में बढ़ी सर्दी, अगले दिनों में तापमान गिरेगा और कोहरा रहेगा घना

ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे ने भी प्रदेश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। शनिवार,रविवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, बरेली में दृश्यता मात्र 50 मीटर दर्ज की गई, जिसे घना कोहरा माना जाता है। मुरादाबाद और प्रयागराज में दृश्यता 100 मीटर, यानी घना कोहरा। अलीगढ़, आगरा, कानपुर और अमेठी में मध्यम कोहरा। अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में हल्का कोहरा। वहीं राजधानी लखनऊ में सुबह दृश्यता 800 मीटर रही, यानी हल्का कोहरा। हालांकि दिन चढ़ने पर धूप निकलने से हालात में सुधार हुआ, लेकिन वातावरण में हल्की धुंध दिनभर बनी रही।