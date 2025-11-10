Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के बाद यूपी में ठंड बरकरार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से तापमान पूरे सप्ताह सामान्य से नीचे

Cold Weather: उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मौसम अब स्थिर हो रहा है, लेकिन प्रदेश में ठंड का प्रभाव अगले सप्ताह भी लगभग उसी तरह कायम रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हाल ही में हुई हिमपात की घटनाओं ने वातावरण को और ठंडा कर दिया है। इन क्षेत्रों से आने वाली ठंडी एवं शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएँ प्रदेश के तापमान को लगातार सामान्य से नीचे बनाए हुए हैं। मौसम विभाग का स्पष्ट अनुमान है कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। दिन और रात के तापमानों में सिर्फ मामूली उतार-चढ़ाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यापक बदलाव की उम्मीद नहीं है।