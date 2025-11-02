UP Weather: मोंथा का साया हुआ खत्म – अब लौटेगा धूप, ठंड और सुबह की हल्की धुंध का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले सप्ताह चक्रवात मोंथा के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का संतुलन बिगड़ गया था। इस चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी से उठकर पूर्वी भारत के कई राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश दी और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। इसके परिणामस्वरूप, कई जिलों में अक्टूबर के इतिहास में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगरा, इटावा, बाराबंकी, झांसी और फुरसतगंज (अमेठी) जैसे शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक नीचे चला गया। हालांकि, अब जैसे-जैसे चक्रवात कमजोर हुआ है और इसका असर समाप्त हुआ है, प्रदेश में दिन का तापमान 3 से 7 डिग्री तक बढ़ने लगा है। पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में रविवार को साफ़ आसमान और धूप के कारण मौसम में गर्माहट लौट आई है।