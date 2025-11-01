Heavy Rain in UP: धान डूबा, उम्मीदें भी भीग गईं, बारिश ने छीन ली किसानों की मुस्कान, CM योगी ने दिए राहत के आदेश

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले तीन दिनों से लगातार वर्षा और हवाओं ने स्थिति बिगाड़ दी है। वाराणसी, बलिया, मऊ, देवरिया, आज़मगढ़ और गाजीपुर जैसे जिलों में सुबह से रुक-रुक कर बारिश जारी है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घर गिरने की खबरें भी मिली हैं। प्रयागराज और भदोही में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने खेतों में भरे पानी को और बढ़ा दिया। किसानों ने बताया कि धान की कटाई के बाद खेतों में रखी फसल पानी में सड़ने लगी है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। बलिया के किसान राजेश चौबे ने कहा कि पिछले हफ्ते ही धान की कटाई की थी। अब पूरा खेत तालाब बन गया है। मशीन नहीं जा सकती और फसल बर्बाद हो गई।