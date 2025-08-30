ऑपरेशन महाकाल: IPS अखिल कुमार और अखिलेश दुबे के बीच क्या है कनेक्शन? पहले हुआ ट्रांसफर और अब आए ये निर्देश

इन दिनों कानपुर में अखिलेश दुबे मामला चर्चाओं में है। चर्चा इसको लेकर भी है कि अखिल कुमार को रिलीव करने का आदेश दुबे के नेटवर्क की वजह से ही जारी किए गए हैं। इससे पहले 25 अगस्त की रात 1994 बैच के IPS अधिकारी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए थे। केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर अधिकारी की तैनाती हुई है।