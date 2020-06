Coronavirus in UP: तीन दिन से लगातार आ रहे 500 पॉजिटिव मामले, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी संक्रमित

उत्तर प्रदेश में बढ़ती टेस्टिंग के साथ कोरोना पॉजिटिव (Corona virus in UP) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार 500 मामले (Coronavirus cases) सामने आए रहे हैं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बढ़ती टेस्टिंग के साथ कोरोना पॉजिटिव (Corona in UP) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार 500 मामले सामने आए रहे हैं। रविवार को भी 500 लोगों में कोरोना (Corona cases in UP) की पुष्टि हुई है। जिसके साथ ही प्रदेश में कुल आंकड़ा 13616 पहुंच गया है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद (Amit Mohan) ने बताया कि राज्य में 4948 एक्टिव केस हैं और 8268 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उनके अनुसार रिकवरी का रेट 60% से ऊपर चल रहा है। वर्तमान में रिकवरी रेट (corona recovery rate) 60.72% है। वहीं प्रदेश में कुल 399 मरीजों की मृत्यु (Death by Corona) हुई है, इनमें 15 लोगों की जानें रविवार को गई है। मुजफ्फरनगर में 16, फिरोजाबाद में 9, फर्रुखाबाद में 10, हरदोई में 5, आगरा में 11 लोगों में कोरोनावायरस पाया गया है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं। वह सैफई के अस्पताल में एडमिट हुए हैं।

15762 सैंपलों की हुई टेस्टिंग-

अमित मोहन ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में 15762 सैंपलों की टेस्टिंग की गई। 30 जून तक इसे 20 हजार प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में 4 लाख 56 हजार 213 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। शनिवार को पूल टेस्टिंग के माध्यम से 5-5 सैंपलों के 1134 पूल लगाए गए जिसमें से 154 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपलों के 99 पूल लगाए गए और इनकी जांच की गई जिसमें 9 में पॉजिटिविटी पाई गई। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 16,23,087 प्रवासी श्रमिकों को ट्रैक किया गया है।