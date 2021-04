कोरोनाः एक दिन में फिर आए रिकॉर्ड 37,238 मामले, भाजपा विधायक सहित 199 की मौत

उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना (Coronavirus in up) का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 37238 लोग संक्रमित हुए। तो वहीं 199 लोगों की जान (Death by corona)चली गई।