पिता ने मर्जी के खिलाफ कहीं और तय कर दी शादी, बेटी ने सबक सिखाने के लिए घर में करवा दी चोरी

लखनऊ. Daughter along with Boyfriend Made Plan To Teach a Lesson to Father. राजधानी लखनऊ के गोंसाईगंज इलाके में रहने वाली एक लड़की ने अपने पिता को सबक सिखाने के लिए अपने ही घर में चोरी करवाई। 24 घंटे बाद पुलिस (Police) ने चोरी का खुलासा किया तो पता लगा कि चोर कोई और नहीं बल्कि पीड़ित की बेटी ही थी। पुलिस को भी शुरुआती जांच में बेटी पर शक था। बेटी के मोबाइल की तहकीकात की गई तो पुलिस के हाथ अहम सुराग लग गए। पुलिस ने कारोबारी की बेटी और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अब भी फरार है।

कॉल डिटेल्स से खुलासा

मामला गोंसाईगंज की रात 27 मई का है। पिपरमेंट कारोबारी मनोज कुमार के घर में अलमारी में 13 लाख और तीन हजार रुपये पड़े थे। साथ में कुछ जेवर भी थे। यह सब चोरी हो गए। पिपरमेंट कारोबारी मनोज की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की तो घर में मौजूद मनोज कुमार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी के बयानों में भिन्नता मिल रही थी। घर में किसी के जबरन घुसने के सबूत नहीं मिले थे। मेन गेट का ताला भी नहीं टूटा था। ऐसे में पुलिस का शक घर के ही किसी सदस्य पर था। पुलिस ने सभी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें बेटी खुशबू की कॉल डिटेल्स से उस पर शक हुआ। खुशबू की कॉल डिटेल के अनुसार वह पास के रहने वाले विनय यादव के लगातार संपर्क में थी। पुलिस ने विनय यादव को आनन-फानन में उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया। पता चला खुशबू की विनय यादव से दोस्ती है, लेकिन यह दोस्ती खुशबू के पिता मनोज कुमार को नागवार गुजरती है।

बदला लेने के लिए बनाया चोरी का प्लान

डीसीपी साउथ डॉक्टर ख्याति गर्ग के अनुसार, मनोज ने खुशबू की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और तय कर दी। खुशबू ने इसका विरोध किया तो उसे डांट लगाई गई। इसी से नाराज होकर खुशबू ने पिता से बदला लेने का प्लान बनाया। रात को जब सो गए थे तब खुशबू ने धीरे से दरवाजा खोला। जिसके बाद विनय अपने दो साथियों के साथ घर में दाखिल हुआ और अलमारी का ताला तोड़कर रक़म और सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने खुशबू , विनय यादव और शुभम यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 11.30 लाख रुपये और जेवर बरामद कर लिए हैं। वही फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है।

ये भी पढ़ें: बारात नहीं आई तो लाल जोड़े में थाने पहुंची युवती, कहा जिसकी वजह से टूटी शादी उसी से लूंगी सात फेरे

ये भी पढ़ें: शादी की जिद पर अड़ी लड़की ने 10 दिनों तक प्रेमी के घर दिया धरना, रंग लाया त्याग