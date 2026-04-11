11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मामी की भांजे के साथ ‘प्रेम लीला’! रिश्ते में रोड़ा बन रही सास को तड़पा-तड़पा कर मार डाला

Daughter in Law Kills Mother: भांजे के साथ मामी का अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद महिला ने रिश्ते में रोड़ा बना बन रही सास की निर्मम हत्याकांड की साजिश रची। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Apr 11, 2026

daughter in law poisoned mother in law bread and killed her reason being love affair kakori

बहू ने रोटी में जहर मिलाकर सास की ली जान। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Daughter in Law Kills Mother: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के मोहान रोड स्थित इब्राहिमगंज गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां मनोज रावत की पत्नी शालिनी पर आरोप है कि उसने अपनी सास शांति देवी (65) को जहरीली रोटी खिलाकर मौत के घाट उतार दिया।

प्रेम प्रसंग में रची साजिश

पूछताछ में सामने आया कि शालिनी का अपने भांजे करन के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि उसी के कहने पर उसने सास को रास्ते से हटाने की साजिश रची और खाने में जहर मिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शव निकालकर होगा पोस्टमार्टम

DCP पश्चिम कमलेश दीक्षित के अनुसार, जिला प्रशासन की अनुमति से शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अचानक बिगड़ी तबीयत, फिर मौत

मृतका के बेटे मनोज रावत ने बताया कि 5 अप्रैल की रात खाना खाने के कुछ समय बाद उनकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है जहर की रोटी खाने के बाद शालिनी की सास तड़तपती रही। जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

9 अप्रैल को मामला तब सामने आया, जब करन ने बताया कि शालिनी ने कीटनाशक दवा मंगवाई थी। संदेह होने पर परिवार ने घर की तलाशी ली, जहां मौरंग के ढेर में छिपी जहर की शीशी और आधी रोटी बरामद हुई। सख्ती से पूछताछ में शालिनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पूरे परिवार को खत्म करने की थी साजिश?

मनोज रावत का आरोप है कि शालिनी पूरे परिवार को खत्म कर संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी, ताकि अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। यह भी आरोप है कि उसने पहले चाय में जहर मिलाकर सास को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय शांति देवी ने चाय नहीं पी थी।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत

इंस्पेक्टर सतीश राठौर के मुताबिक, फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। जहर मिली रोटी को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है।

प्रधान की सूझबूझ से खुला राज

गांव के प्रधान शकील ने शालिनी को भरोसे में लेकर उससे पूछताछ की। इस दौरान शालिनी ने पूरी घटना कबूल कर ली। प्रधान ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब वीडियो की जांच कर रही है और उसे केस डायरी में शामिल किया जाएगा।

पुलिस जांच जारी

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने में कतराता था पति! महीनों से छिपी फाइल लगी पत्नी के हाथ, सच जानते ही पैरों तले खिसकी जमीन
कानपुर
husband cheats wife secret revealed when hidden file is found kanpur news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 01:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मामी की भांजे के साथ ‘प्रेम लीला’! रिश्ते में रोड़ा बन रही सास को तड़पा-तड़पा कर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अगले 7 दिन सूखा रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान, धूल भरी हवाओं की चेतावनी

मौसम रहेगा शुष्क, बढ़ेगी गर्मी: अगले सात दिनों तक बारिश के आसार नहीं, तेज हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी  (फोटो सोर्स : Meteorological Department )   
लखनऊ

शादी सीजन में लखनऊ वालों की मौज: कार्ड दिखाते ही मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन का बड़ा फैसला

शादी सीजन में राहत: लखनऊ में अब आवेदन और कार्ड दिखाकर मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ एयरपोर्ट पर दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 154 यात्री सुरक्षित

दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कमी बनी वजह, सभी यात्री सुरक्षित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

खुशखबरी! 20 से बढ़कर 25 लाख रुपये हुई बेसिक के शिक्षकों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, DA को लेकर क्या अपडेट?

basic education teachers and employees gratuity increased from rs 20 lakh to 25 lakh know update about da
लखनऊ

सपा के आरोपों पर भाजपा का करारा वार, पंकज चौधरी बोले-झूठ और भ्रम की राजनीति बेनकाब

सपा के आरोपों पर भाजपा का तीखा जवाब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.