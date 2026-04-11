मामी की भांजे के साथ ‘प्रेम लीला’! रिश्ते में रोड़ा बन रही सास को तड़पा-तड़पा कर मार डाला

मृतका के बेटे मनोज रावत ने बताया कि 5 अप्रैल की रात खाना खाने के कुछ समय बाद उनकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है जहर की रोटी खाने के बाद शालिनी की सास तड़तपती रही। जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया।