शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने में कतराता था पति! महीनों से छिपी फाइल लगी पत्नी के हाथ, सच जानते ही पैरों तले खिसकी जमीन

जब महिला ने इस सच्चाई का विरोध किया, तो ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने साफ शब्दों में कहा कि या तो वह अपनी एक किडनी दे दे, या अपने मायके से 20 लाख रुपये लेकर आए ताकि वह ट्रांसप्लांट करा सके। इतना ही नहीं, पति ने यह भी कहा कि पैसे या किडनी मिलने के बाद वह उसे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा।