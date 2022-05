दस दिन तक घर में बेटी के सामने पड़ी रही लाश, जब आई बदबू तो....

Lucknow News: लखनऊ में एक अजीब घटना का खुलासा हुआ। एक बेटी अपनी मरी हुई मां के साथ रहती रही लेकिन किसी को भनक तक लगी।

Updated: May 21, 2022 04:14:19 pm

लखनऊ के इंदिरा नगर की एक घटना जानकर आप सहम जाओगे। एक बेटी के सामने 10 दिन तक मां की लाश पड़ी रही लेकिन बेटी उसी घऱ में आराम से रह रही थी। जब बदबू से मोहल्ले वालों का रहना मुश्किल हो गया तो पुलिस को फोन किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की फॉरेंसिक जांच के साथ अन्य छानबीन में जुटी है।

Daughter was living her Dead mother last 10 Days Police Action