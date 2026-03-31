31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow – Kanpur में 11 ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई, बिना एलिसा टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा

लखनऊ और कानपुर में एफएसडीए की छापेमारी में 11 ब्लड बैंकों में गंभीर गड़बड़ी मिली। बिना एलिसा टेस्ट खून सप्लाई और अवैध खरीद-फरोख्त का खतरनाक खेल उजागर हुआ।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 31, 2026

ब्लड बैंक घोटाला, बिना टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ब्लड बैंक घोटाला, बिना टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow-Kanpur blood scam : राजधानी लखनऊ और कानपुर में ब्लड बैंकों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की छापेमारी में खून के कारोबार में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। जांच के दौरान 11 ब्लड बैंकों में गड़बड़ी मिलने पर सभी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर लोगों की जान से जुड़ा मुद्दा सामने आया है। आरोप है कि कई ब्लड बैंकों में बिना अनिवार्य एलिसा (ELISA) टेस्ट के ही खून निकाला और वितरित किया जा रहा था, जो बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है।

बिना एलिसा टेस्ट के ब्लड सप्लाई

स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, किसी भी रक्त को मरीज को चढ़ाने से पहले एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए एलिसा टेस्ट अनिवार्य होता है। लेकिन एफएसडीए की टीम को जांच में पता चला कि कई ब्लड बैंक इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। बताया गया कि इन केंद्रों पर महंगे और सटीक एलिसा टेस्ट की जगह साधारण डायग्नोस्टिक किट से जांच की जा रही थी, जो विश्वसनीय नहीं मानी जाती। इससे संक्रमित खून मरीजों तक पहुंचने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

एफएसडीए की छापेमारी में खुलासा

एफएसडीए की टीम ने लखनऊ और कानपुर के कई ब्लड बैंकों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान दस्तावेजों की जांच, उपकरणों का निरीक्षण और रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया। जांच में सामने आया कि 11 ब्लड बैंकों में गंभीर अनियमितताएं हैं। कहीं रिकॉर्ड अधूरा था तो कहीं पूरी तरह गायब। कई जगहों पर ब्लड डोनर्स का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिला, जिससे यह संदेह गहरा गया कि खून की खरीद-फरोख्त अवैध तरीके से की जा रही थी।

डोनर रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी

नियमों के अनुसार, हर ब्लड डोनर का पूरा विवरण सुरक्षित रखना जरूरी होता है, जिसमें उसका नाम, पता, स्वास्थ्य स्थिति और रक्तदान की तारीख शामिल होती है। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि कई ब्लड बैंकों में यह रिकॉर्ड या तो अधूरा था या बिल्कुल मौजूद नहीं था।

इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इन ब्लड बैंकों में पेशेवर डोनर्स से खून खरीदा जा रहा था, जो स्वास्थ्य मानकों के खिलाफ है। ऐसे डोनर्स अक्सर बार-बार खून देते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और खून की गुणवत्ता भी संदिग्ध हो जाती है।

अवैध कारोबार का शक

एफएसडीए अधिकारियों के अनुसार, यह मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि संगठित अवैध कारोबार का भी हो सकता है। बिना रिकॉर्ड के खून का लेन-देन और सस्ते परीक्षण का इस्तेमाल यह संकेत देता है कि कुछ लोग मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इन ब्लड बैंकों में खून की खरीद-फरोख्त अवैध तरीके से जारी थी। यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं।

11 ब्लड बैंकों पर लगाई गई रोक

जिन 11 ब्लड बैंकों में गड़बड़ी पाई गई, उन सभी पर तत्काल प्रभाव से संचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, उनके लाइसेंस की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एफएसडीए ने स्पष्ट किया है कि जब तक ये ब्लड बैंक सभी मानकों का पालन नहीं करेंगे और पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, तब तक इन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अधिकारियों ने कहा है कि ब्लड बैंकों की नियमित जांच और सख्त निगरानी की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें। साथ ही, अस्पतालों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे केवल प्रमाणित और विश्वसनीय ब्लड बैंकों से ही रक्त लें।

मरीजों की जान पर खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि बिना उचित जांच के खून चढ़ाना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे मरीजों में गंभीर संक्रमण फैल सकता है, जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है। डॉक्टरों के अनुसार, एलिसा टेस्ट जैसे मानकों का पालन न करना सीधे तौर पर चिकित्सा लापरवाही की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके।

जनता से अपील

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और प्रमाणित ब्लड बैंकों से ही रक्त लें। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इसके अलावा, रक्तदान करने वाले लोगों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल वैध और पंजीकृत केंद्रों पर ही रक्तदान करें।

ये भी पढ़ें

New liquor policy 1 April: लखनऊ में खत्म हुई 31 मार्च की सस्ती शराब परंपरा, नई नीति का असर
लखनऊ
मार्च की समाप्ति पर नहीं मिलेगी सस्ती शराब, नई आबकारी नीति ने बदली वर्षों पुरानी परंपरा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow – Kanpur में 11 ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई, बिना एलिसा टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छोटे बेटे की लाश देख मां की निकली चीख! बड़े भाई ने रॉड से पीट-पीट कर मार डाला और कमरे में जाकर….

elder brother beat younger brother to death with an iron rod lucknow up news
लखनऊ

‘मम्मी-पापा आप खुश रहना, भांजी का ख्याल रखना’, तीन बेटियों के बाद मन्नतों से पाए बेटे ने किया सुसाइड

man hurt by minor scolding and took his own life emotional message in suicide note lucknow
लखनऊ

लखनऊ में खत्म हुई 31 मार्च की सस्ती शराब परंपरा, नई नीति का असर

मार्च की समाप्ति पर नहीं मिलेगी सस्ती शराब, नई आबकारी नीति ने बदली वर्षों पुरानी परंपरा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में धुएं की आशंका से मचा हड़कंप

लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी, फ्लाइट में धुएं की आशंका पर मेडे कॉल, सुरक्षित लैंडिंग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब, नई आबकारी नीति के बाद इतने में बिकेगी देसी और अंग्रेजी दारू

UP में शराब पीना होगा महंगा
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.