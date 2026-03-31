Lucknow – Kanpur में 11 ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई, बिना एलिसा टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा

स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, किसी भी रक्त को मरीज को चढ़ाने से पहले एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए एलिसा टेस्ट अनिवार्य होता है। लेकिन एफएसडीए की टीम को जांच में पता चला कि कई ब्लड बैंक इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। बताया गया कि इन केंद्रों पर महंगे और सटीक एलिसा टेस्ट की जगह साधारण डायग्नोस्टिक किट से जांच की जा रही थी, जो विश्वसनीय नहीं मानी जाती। इससे संक्रमित खून मरीजों तक पहुंचने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।