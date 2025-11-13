दिल्ली धमाके के बाद ATS की बड़ी कार्रवाई, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से 60 छात्रों की रिपोर्ट तलब, डॉक्टरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य

Delhi Blast Probe: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड (ATS) ने जांच की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन से कश्मीर के 60 छात्र-छात्राओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा, कानपुर स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने भी सुरक्षा के मद्देनजर अब संस्थान में कार्यरत हर डॉक्टर का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। एटीएस की यह कार्रवाई उस समय चर्चा में आई जब यह जानकारी सामने आई कि दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध डॉ. परवेज कभी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया करते थे। यही नहीं, परवेज ने धमाके से ठीक तीन दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।