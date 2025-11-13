LDA की बड़ी कार्रवाई:  चिनहट, काकोरी और माल में 150 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

LDA Cracks Down on Illegal Plotting in Lucknow: राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमों ने चिनहट, काकोरी और माल क्षेत्रों में करीब 150 बीघा जमीन पर चल रही 14 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान टीमों ने निजी डेवलपर्स द्वारा बनाई गई सड़कें, नालियां, बाउंड्री वॉल और अन्य ढांचे को पूरी तरह से तोड़ दिया। साथ ही, शहर के गोमतीनगर, चिनहट, इंदिरा नगर और गुड़म्बा क्षेत्रों में 17 अवैध निर्माण, जिनमें कार गैराज, रो-हाउस और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स शामिल थे, उनको सील कर दिया गया।