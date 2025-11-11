आतंकियों का यूपी कनेक्शन! इन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार

बता दें कि गुजरात ATS ने रविवार को ISKP मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्धों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद सोहेल, लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के झाला गांव का निवासी है। उसके परिवार के मुताबिक, सोहेल 3 साल पहले मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में स्थित जामिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसे में पढ़ाई करने गया था। सोहेल का पिता सलीम ट्रैक्टर मैकेनिक है। उसके घर में मां रुखसाना, छोटा भाई वसीम और बड़े भाई की पत्नी रहती है।