Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

आतंकियों का यूपी कनेक्शन! इन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार

Delhi Blasts Terrorist UP Connection: दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच एजेंसियों को शक है कि हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिलों में आतंकी संगठनों ने अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 11, 2025

delhi blast update terrorists may have connection to uttar pradesh

आंतकियों का हो सकता है यूपी से कनेक्शन, किन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार। फोटो सोर्स- Video Grab

Delhi Blasts, Terrorist UP Connection: दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी टिक गई है। शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने अलर्ट कर दिया है।

अहमदाबाद से 3 संदिग्ध गिरफ्तार

बता दें कि गुजरात ATS ने रविवार को ISKP मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्धों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद सोहेल, लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के झाला गांव का निवासी है। उसके परिवार के मुताबिक, सोहेल 3 साल पहले मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में स्थित जामिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसे में पढ़ाई करने गया था। सोहेल का पिता सलीम ट्रैक्टर मैकेनिक है। उसके घर में मां रुखसाना, छोटा भाई वसीम और बड़े भाई की पत्नी रहती है।

सोहेल के परिवार ने बताया कि सोहेल आखिरी बार जून में घर आया था। जुलाई में दोबारा पढ़ाई के लिए वह चला गया। एक हफ्ते पहले उसने घर फोन करके बताया था कि वह गुजरात किसी काम से जा रहा है। साथ ही उसने रमजान से पहले वापस लौटने की बात कही थी।

यूपी कनेक्शन: शामली का भी नाम

गुजरात ATS के मुताबिक, पकड़े गए मॉड्यूल में लखीमपुर के सोहेल के साथ शामली जिले के चरन गांव का सुलेमान शेख भी शामिल है। दोनों एक ही मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं से उनकी दोस्ती हुई। एजेंसियों को शक है कि इन्हीं दोनों के जरिए अहमदाबाद मॉड्यूल का यूपी से संपर्क स्थापित हुआ।

लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार

वहीं, लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो शाहीन की कार का इस्तेमाल डॉ. मुजामिल नामक व्यक्ति करता था, जो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर में एक संदिग्ध ठिकाने से उसी कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। जांच में पता चला कि कार डॉ. शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

आतंकी नेटवर्क के फैलते तार

जांच एजेंसियों को शक है कि हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिलों जैसे-लखीमपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती में आतंकी संगठनों ने अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है।

CM योगी ने दिए सख्त निर्देश

दिल्ली धमाके के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी ली और राज्य को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश जारी किए।

ये भी पढ़ें

मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है, शादी में पहुंचे आजम खान का सियासी तंज!
मेरठ
azam khan attended wedding made big statement said could be conspiracy to assassinate me

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आतंकियों का यूपी कनेक्शन! इन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

यात्रियों की कमी से Air India Express ने रोकी लखनऊ-बैंकॉक उड़ान, अब सिर्फ एक फ्लाइट बची

Lucknow Airport (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

Westerly Wind: पछुआ हवाओं से यूपी में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे और शीतलहर का अलर्ट

लखनऊ में ठंडी पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, सुबह के समय कोहरा और धुंध ने शहर को ढका      (फोटो सोर्स : Patrika) 
लखनऊ

Gold Rate Today: सोना चांदी नई उड़ान पर, रिकॉर्ड तोड़ भाव और बढ़ती मांग से बाजार में जबरदस्त हलचल

बाजार में तेज मांग से कीमती धातुओं में जबरदस्त उछाल (फोटो सोर्स : Sarafa Group Whatsapp Group )
लखनऊ

Delhi Blast UP High Alert: दिल्ली धमाके के बाद यूपी हाई अलर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों में सघन जांच तेज

सभी जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा; अखिलेश बोले--हर पहलू से हो पड़ताल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

Delhi Blast : दिल्ली में ब्लॉस्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा और काशी में पुलिस की पैनी नजर

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.