आतंकियों का यूपी कनेक्शन! इन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार

आंतकियों का हो सकता है यूपी से कनेक्शन, किन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार।
Delhi Blasts, Terrorist UP Connection: दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी टिक गई है। शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने अलर्ट कर दिया है।
बता दें कि गुजरात ATS ने रविवार को ISKP मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्धों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद सोहेल, लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के झाला गांव का निवासी है। उसके परिवार के मुताबिक, सोहेल 3 साल पहले मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में स्थित जामिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसे में पढ़ाई करने गया था। सोहेल का पिता सलीम ट्रैक्टर मैकेनिक है। उसके घर में मां रुखसाना, छोटा भाई वसीम और बड़े भाई की पत्नी रहती है।
सोहेल के परिवार ने बताया कि सोहेल आखिरी बार जून में घर आया था। जुलाई में दोबारा पढ़ाई के लिए वह चला गया। एक हफ्ते पहले उसने घर फोन करके बताया था कि वह गुजरात किसी काम से जा रहा है। साथ ही उसने रमजान से पहले वापस लौटने की बात कही थी।
गुजरात ATS के मुताबिक, पकड़े गए मॉड्यूल में लखीमपुर के सोहेल के साथ शामली जिले के चरन गांव का सुलेमान शेख भी शामिल है। दोनों एक ही मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं से उनकी दोस्ती हुई। एजेंसियों को शक है कि इन्हीं दोनों के जरिए अहमदाबाद मॉड्यूल का यूपी से संपर्क स्थापित हुआ।
वहीं, लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो शाहीन की कार का इस्तेमाल डॉ. मुजामिल नामक व्यक्ति करता था, जो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर में एक संदिग्ध ठिकाने से उसी कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। जांच में पता चला कि कार डॉ. शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
जांच एजेंसियों को शक है कि हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिलों जैसे-लखीमपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती में आतंकी संगठनों ने अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है।
दिल्ली धमाके के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी ली और राज्य को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश जारी किए।
