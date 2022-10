लखनऊ में डेंगू मरीजों का टूटा रिकॉर्ड, नोएडा-गाजियाबाद में भी कहर, एक दिन में सर्वाधिक मामले

लखनऊ में गुरुवार को एक दिन में सर्वाधिक 42 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए है। जिससे स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। वहीं गाजियाबाद में डेंगू के आठ मामले सामने आए हैं। जबकि नोएडा में 50 लोगों में डेंगू के मामलों की पुष्टि हुई है।

बारिश अक्सर अपने साथ आफत भी ले आती है, जिसमें मच्छरों के जरिए फैलने वाले संक्रमण डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। यही हालात अब राजधानी लखनऊ का है, जहां डेंगू का रिकॉर्ड ही टूट गया। यहां गुरुवार को एक दिन में सर्वाधिक 42 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए है। जिससे स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। जबकि दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में भी पिछले कुछ समय से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घटें में सिर्फ गाजियाबाद में डेंगू के आठ मामले सामने आए हैं। जिससे डेंगू संक्रमण के मामले तीन सौ की करीब तक पहुंच गए हैं। वहीं नोएडा में 50 लोगों में डेंगू के मामलों की पुष्टि हुई है। दस्तक अभियान के तहत घरों में लार्वा मिल रहा है।

Dengue wreaked havoc in lucknow Noida and Ghaziabad so many cases have come to fore