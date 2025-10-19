क्या डिप्टी सीएम के पद समाप्त? अखिलेश यादव की X पर पोस्ट, बोले- अब इंजन और डिब्बे टकरा रहे

Ayodhya Deepotsav poster controversy अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की लड़ाई में ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान किसी को साइड में बैठ कर ऐतिहासिक अपमान कर देता है तो वह महानुभाव आज अपने विज्ञापन में उनको साइड में खड़ा दिखाकर हिसाब बराबर करते दिखाई पड़ रहे हैं।वहीं 'मुख्य' जी के 'उप' लोगों का जिक्र तक नहीं करते हैं। भाजपा सरकार में डबल इंजन ही नहीं इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। एक्स पर किए गए पोस्ट अखिलेश यादव ने 'मुख्यमंत्री' और 'उपमुख्यमंत्री' लिखने से दूरी बना रहे हैं। जबकि पोस्ट के अंत में लिख रहे हैं कि "अबकी बार डिप्टी सीएम बाहर"। समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव का इशारा किसकी तरफ है?