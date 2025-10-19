Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

क्या डिप्टी सीएम के पद समाप्त? अखिलेश यादव की X पर पोस्ट, बोले- अब इंजन और डिब्बे टकरा रहे

Ayodhya Deepotsav poster controversy अखिलेश यादव ने अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को जगह न मिलने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने यह भी लिखा कि अब प्रदेश में डबल इंजन नहीं इंजन के डिब्बे टकरा रहे हैं।

2 min read

लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Oct 19, 2025

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य)

फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य

Ayodhya Deepotsav poster controversy अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की लड़ाई में ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान किसी को साइड में बैठ कर ऐतिहासिक अपमान कर देता है तो वह महानुभाव आज अपने विज्ञापन में उनको साइड में खड़ा दिखाकर हिसाब बराबर करते दिखाई पड़ रहे हैं।वहीं 'मुख्य' जी के 'उप' लोगों का जिक्र तक नहीं करते हैं। भाजपा सरकार में डबल इंजन ही नहीं इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। एक्स पर किए गए पोस्ट अखिलेश यादव ने 'मुख्यमंत्री' और 'उपमुख्यमंत्री' लिखने से दूरी बना रहे हैं। जबकि पोस्ट के अंत में लिख रहे हैं कि "अबकी बार डिप्टी सीएम बाहर"। समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव का इशारा किसकी तरफ है?

जिनको जगह तक नहीं मिली इश्तहार…

अखिलेश यादव ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट की शुरुआत "जिनको जगह तक नहीं मिली इश्तहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में"से हुई है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार से जनता पूछ रही है कि क्या उपमुख्यमंत्री के पद दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम का नाम नहीं है।

अयोध्या के सांसद को नहीं बुलाया गया

अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भाजपा सरकार में अयोध्या के पीडीए सांसद को दीपोत्सव कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। जिससे संपूर्ण पीडीए समाज बेहद आहत है। उस भाजपा से क्या उम्मीद करना जो अहंकार में डूबी है। अपनों की ही सगी नहीं है।

अखिलेश यादव ने दो भागों में अपनी पोस्ट शेयर की

एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उपमुख्यमंत्री के दोनों पद क्या समाप्त कर दिए गए हैं? विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नाम नहीं है। कहीं यहां भी 'हाता नहीं भाता' या 'प्रभुत्व वादी सोच' तो हावी नहीं हो गई है। अंत में उन्होंने लिखा है कि "अबकी बार डिप्टी सीएम बाहर"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 06:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / क्या डिप्टी सीएम के पद समाप्त? अखिलेश यादव की X पर पोस्ट, बोले- अब इंजन और डिब्बे टकरा रहे

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘यह फुस्स फुलझड़ी सरकार है’, CM योगी पर अखिलेश यादव का तीखा हमला; अखिलेश दुबे को लेकर क्या कहा?

akhilesh yadav targets cm yogi adityanath
लखनऊ

UP Govt Electric Vehicles: यूपी सरकार देगी 440 करोड़ की ईवी सब्सिडी,18 फीसदी बढ़ी हिस्सेदारी

आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश ई-वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरेगा (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Kukur Tihar Celebration: कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया ‘कुकुर तिहार’, जानिए इस पर्व की खास बातें

आस्था, संस्कृति और पशु प्रेम का अनोखा संगम; दूसरे दिन ‘कुकुर तिहार’ में कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान     (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Lucknow Gears Up for Diwali: लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेंगी,सख्त हुआ प्रशासन

प्रशासन सख्त, अवैध भंडारण और बिक्री पर होगी कार्रवाई; सुरक्षा मानकों पर सख्त निगरानी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश, नोटिस जारी

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.