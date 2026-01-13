UP का ‘गन कल्चर’, US से ज्यादा खतरनाक- बंदूक लेकर क्लास जाता था छात्रसंघ नेता

इसके बाद शर्मा ने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने पुलिस की खामी स्वीकार करते हुए कहा कि जनता भी अपराध को पुलिस के पास लाने से हिचके नहीं। उन्हें किसी जुर्म की जानकारी हो तो पुलिस को जरूर बताएं। इसके बाद उन्होंने एक सवाल किया- आप लोगों की राय में टीचर की जान लेने वाले लड़के के लिए क्या सजा होनी चाहिए? सबने कहा- उसे गोली मार देनी चाहिए। तभी उन्होंने उस लड़के को सामने कर दिया और सिपाही को आदेश दिया कि उसके हाथ-पैर बांध कर दीवार से बांध दिया जाए। मीटिंग में बैठी जनता डर और सहम गई। वे लड़के को नहीं मारने की गुहार लगाने लगे। तब शर्मा ने उनसे कहा- ऐसा दोहरा रवैया रखना ठीक नहीं है। आप पुलिस से कड़ी से कड़ी सजा देने की अपेक्षा रखें और अपना नजरिया अलग रखें। उस दिन की मीटिंग का अंततः हासिल यह रहा कि जनता में पुलिस के प्रति थोड़ी उम्मीद जगी।