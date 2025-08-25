भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बातचीत में कहा कि राजनीति में मतभेद अलग चीज है, मनभेद नहीं होना दूसरी बात है। राजनीति में इस तरीके से प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं होता। पूजा पाल पिछड़े समुदाय की एक बहादुर महिला हैं, जिनके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोगों को समझना चाहिए कि उनका अपराध क्या है। उनका एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने माफिया को उनके नाम से पुकारा और अपने पति की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बात की।
उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर कहा हमारे लखनऊ नगर के होनहार बच्चे ने अंतरिक्ष में जाकर भारत और दुनिया के हितरक्षण के लिए शोध कार्य किया है। शुभांशु शुक्ला के घर के सामने वाली सड़क का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इस सड़क का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर किया गया है। शुभांशु के किए गए शोध का खासकर डायबिटीज जैसी कई बीमारियों के निवारण के लिए औषधि का निर्माण या अंतरिक्ष ज्ञान का लाभ भारत को जल्द मिलेगा।
टीएमसी के बाद सपा ने पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल पर जेपीसी का बहिष्कार किया है। इसको लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र में सरकार भाजपा और उनके सहयोगी दलों की है। पूरे देश में 80 प्रतिशत मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। टीएमसी, सपा और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को अपना कारोबार बना लिया हैं। भ्रष्टाचार इनकी व्यावहारिकता का अंग है। भ्रष्टाचार की लड़ाई में इन पार्टियों को साथ आना चाहिए, लेकिन विरोध कर रहे हैं।
Source: ians