भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बातचीत में कहा कि राजनीति में मतभेद अलग चीज है, मनभेद नहीं होना दूसरी बात है। राजनीति में इस तरीके से प्रतिशोध का कोई स्‍थान नहीं होता। पूजा पाल पिछड़े समुदाय की एक बहादुर महिला हैं, जिनके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोगों को समझना चाहिए कि उनका अपराध क्या है। उनका एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने माफिया को उनके नाम से पुकारा और अपने पति की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बात की।