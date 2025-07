यूपी में 10 जिलों के डीएम बदले, 23 IAS अधिकारियों का तबादला, मनीष वर्मा बने प्रयागराज के नए डीएम

DMs of 10 districts changed in UP 23 IAS officers transferred: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में कई सीनियर अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें से 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं।