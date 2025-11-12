डॉ शाहीन पर शिकंजा: एटीएस की छापेमारी में डिजिटल सबूत मिले, परिवार से लंबी पूछताछ तेज

पूछताछ में शाहीन के पिता सईद ने बार-बार यही कहा कि उन्हें अपनी बेटी की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शाहीन का अपने परिवार से कई वर्षों से नियमित संपर्क नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस से ही पता चला कि उनकी बेटी हिरासत में है। परिजनों के अनुसार, शाहीन का वैवाहिक जीवन भी अस्थिर रहा। महाराष्ट्र निवासी जफर हयात से उसकी शादी हुई थी, लेकिन वर्ष 2015 में दोनों अलग हो गए। उधर, एटीएस के सूत्रों का कहना है कि परवेज के अचानक इस्तीफे की टाइमिंग और घर से अचानक गायब होने ने जांच को और संदिग्ध बना दिया है। माना जा रहा है कि उसे अपने साथियों की गिरफ्तारी की भनक लग गई थी और वह घर छोड़कर निकल गया।