DRDO के ब्रह्मोस मिशन इंजीनियर की मौत, 6 माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

फाइल फोटो इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता फोटो सोर्स पत्रिका जेनरेट
लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े सिस्टम इंजीनियर की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत लोकबंधु अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल प्रशासन की सूचना पर आलमबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में हृदयाघात (हार्ट अटैक) को मौत की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा।
आकाशदीप पिछले सात वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल मिशन से जुड़े हुए थे। वे आलमबाग के ओमनगर इलाके में अपनी पत्नी भारती गुप्ता के साथ रहते थे।
भारती दिल्ली में केनरा बैंक में नौकरी करती हैं। और दिवाली की छुट्टियों में घर आई हुई थीं। दोनों की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी। आकाशदीप के पिता कुलदीप गुप्ता हाल ही में यूपी पुलिस से रिटायर हुए हैं। जबकि परिवार में एक विवाहित बहन भी है। आलमबाग पुलिस प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
