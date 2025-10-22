DRDO के ब्रह्मोस मिशन इंजीनियर की मौत, 6 माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

अस्पताल प्रशासन की सूचना पर आलमबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में हृदयाघात (हार्ट अटैक) को मौत की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा।

आकाशदीप पिछले सात वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल मिशन से जुड़े हुए थे। वे आलमबाग के ओमनगर इलाके में अपनी पत्नी भारती गुप्ता के साथ रहते थे।