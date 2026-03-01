Lucknow में सादगी और शोक के माहौल में ईद, नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर की इबादत

जहां आमतौर पर ईद के मौके पर बाजारों में रौनक, घरों में पकवान और लोगों के बीच खुशी का माहौल रहता है, वहीं इस बार लखनऊ में यह नजारा काफी बदला हुआ था। लोगों ने इस बार ईद को सादगी से मनाने का निर्णय लिया। न तो पहले जैसी चहल-पहल दिखी और न ही बड़े स्तर पर जश्न मनाया गया। कई लोगों ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सादगी अपनाना ही उचित समझा।