वित्त वर्ष में पैसे बचाने के लिए अपनाएं अमीरों की यह आदत, साल भर पैसों के मैनेजमेंट में होगी आसानी

पहली तारीख से कई सारे नियम भी बदल रहे हैं। थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस सहित कई चीजों पर दाम बढ़ने वाले हैं, जिस कारण लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसे में वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही अपनी वित्तीय योजना (Financial Planning) बना लें ताकि पूरे साल भर पैसों को उस अनुसार मैनेज किया जा सके।

एक अप्रैल से अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। पहली तारीख से कई सारे नियम भी बदल रहे हैं। थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस सहित कई चीजों पर दाम बढ़ने वाले हैं, जिस कारण लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसे में वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही अपनी वित्तीय योजना (Financial Planning) बना लें ताकि पूरे साल भर पैसों को उस अनुसार मैनेज किया जा सके। कोविड के बाद से वैसे भी कई लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, वेतन कटौती भी हुई है। ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन पर अमल कर या उन्हें नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही अपनाकर आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं।

Financial Planning Tips to Save Money For New Financial Year