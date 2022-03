Third Party Vehicle Insurance: अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लें रिन्यू, 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा थर्ड पार्टी बीमा

Third Party Vehicle Insurance: अगले वित्त वर्ष यानी कि एक अप्रैल से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से वाहनों का भी थर्ड पार्टी बीमा होगा। सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा यानी कि भुगतान को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

Published: March 06, 2022 11:07:41 am

Third Party Vehicle Insurance Car Two Wheelers Increase from 1st April