Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Neha Rathore Advice: नेहा सिंह राठौर ने जीवन साथी चुनने की सलाह दी, सही चुनाव से जीवन बन सकता है खूबसूरत

Folk Singer Neha Singh Rathore Advises : लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ जीवन साथी चुनने पर अहम सलाह साझा की। उन्होंने कहा कि एक अच्छा और सच्चा साथी जीवन को आसान और खुशहाल बना देता है, जबकि गलत साथी लंबी अवधि तक तकलीफ और तनाव का कारण बन सकता है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 01, 2025

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जीवन साथी चुनने की दी महत्वपूर्ण सलाह, सोशल मीडिया पर शेयर की मन की बात (फोटो सोर्स :Facebook News Group)

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जीवन साथी चुनने की दी महत्वपूर्ण सलाह, सोशल मीडिया पर शेयर की मन की बात (फोटो सोर्स :Facebook News Group)

Neha Rathore Emotional Message: लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने फैंस और अनुयायियों के साथ जीवन के बेहद अहम पहलू पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी की खुशहाली और मानसिक संतुलन का बड़ा हिस्सा सही जीवन साथी के चुनाव पर निर्भर करता है। नेहा ने स्पष्ट किया कि एक अच्छा और सच्चा साथी व्यक्ति की जिंदगी को आसान और खूबसूरत बना सकता है, जबकि गलत साथी लंबे समय तक मानसिक और भावनात्मक तकलीफों का कारण बन सकता है।

नेहा ने अपनी पोस्ट में लिखा है:
"हज़ार तकलीफों की दवा है एक अच्छा और सच्चा साथी..! मैं सच कह रही हूँ। एक क़ायदे का इंसान आपकी ज़िंदगी बेहद आसान और खूबसूरत बना देता है…लेकिन एक ग़लत साथ ज़िंदगी भर की तकलीफ़ बन जाता है…ऐसे में जीवनसाथी का चुनाव सोच-समझकर करें।" इस संदेश में लोक गायिका ने सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं साझा किया, बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी, जिससे लोग जीवन में सही निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शित हो सकें।

जीवन साथी का महत्व

विशेषज्ञों के अनुसार, जीवन साथी का चयन केवल भावनात्मक जुड़ाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

1. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

एक अच्छे साथी के साथ जीवन बिताने से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मुश्किल समय में सहारा मिलता है। वहीं, गलत साथी के साथ जीवन बिताना लंबे समय तक मानसिक थकान, चिंता और निराशा का कारण बन सकता है।

2. सामाजिक और आर्थिक स्थिरता

सही जीवन साथी परिवार की सामाजिक स्थिति और आर्थिक निर्णयों में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। वे निर्णयों में समझदारी और संतुलन बनाए रखते हैं।

3. बच्चों और परिवार पर असर

घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल होने से बच्चे और परिवार भी सुरक्षित और खुशहाल महसूस करते हैं। गलत साथी होने पर पारिवारिक तनाव और असुरक्षा का माहौल बन सकता है।

नेहा का अनुभव और संदेश

नेहा सिंह राठौर ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन में सीखों को अपने अनुयायियों के साथ साझा किया। उन्होंने जोर दिया कि जीवन साथी का चुनाव सिर्फ आकर्षण या समय की जल्दी में नहीं होना चाहिए।

सच्चा साथी वह है जो:

  • आपकी अच्छाइयों और कमियों को समझता हो
  • मुश्किल समय में सहारा देता हो
  • आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता हो

गलत साथी वह है जो:

  • सिर्फ व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए जुड़ा हो
  • रिश्ते में असंतुलन और तनाव पैदा करे
  • लंबी अवधि में मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुँचाए

नेहा का यह संदेश युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो सोशल मीडिया और बाहरी दबावों में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा

नेहा की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी से वायरल हो रही है। उनके अनुयायी और फैंस कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाए साझा कर रहे हैं। कुछ फैंस ने लिखा है कि नेहा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, जीवन साथी की पसंद में समझदारी और धैर्य बहुत जरूरी है। वहीं अन्य लोग यह मानते हैं कि यह संदेश केवल प्रेम विवाह के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि arranged marriage में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस चर्चा ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक और पारिवारिक दबावों के बीच सही साथी का चयन करना हर व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 03:47 pm

Published on:

01 Dec 2025 03:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Neha Rathore Advice: नेहा सिंह राठौर ने जीवन साथी चुनने की सलाह दी, सही चुनाव से जीवन बन सकता है खूबसूरत

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Power Bill Discount: घरेलू उपभोक्ता बने बिजली विभाग की मुश्किल का कारण, यूपी में बकाया राशि पहुंची हजारों करोड़

बकाया के दबाव से बाहर आने के लिए उपभोक्ताओं के लिए बड़ी छूट     (फोटो सोर्स : Electricity department )  
लखनऊ

House And Water Tax: लखनऊ में खत्म होगा दो-दो बिलों का झंझट, दिसंबर से गृहकर-जलकर एक साथ होगा आसान भुगतान

दिसंबर से गृहकर और जलकर का होगा एक ही बिल, खत्म होगा विभागों के चक्कर लगाने का झंझट (फोटो सोर्स : Municipal Corporation WhatsApp Group)
लखनऊ

UP Cold Wave: दिसंबर की शुरुआत में ही पारा लुढ़का, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन,यूपी में कड़ाके की सर्दी का आगाज़

यूपी में ठंड का पहला बड़ा थपेड़ा, रात का पारा 2–4 डिग्री गिरने का पूर्वानुमान (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

NIA Raid: दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में एनआईए की बड़ी छापेमारी, लखनऊ से कश्मीर तक जांच का दायरा बढ़ा

दिल्ली धमाकों की जांच में एनआईए की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

कस लें कमर आ गई है लिस्ट: 10वीं-12वीं एग्जाम सेंटर्स की सूची जारी; ऐसे करें चेक

up board releases list of 7448 exam centres for 2026 high school intermediate exams
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.