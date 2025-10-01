Patrika LogoSwitch to English

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सिर में आई गंभीर चोटें, 48 घंटे बाद फिर होगा सीटी स्कैन : प्रोफेसर केके सिंह

केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने बताया कि उन पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा, हमलावर के साथ संघर्ष करने या गिरने के कारण उनके हाथ और पैरों में भी चोटें आई हैं।

2 min read

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 01, 2025

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने दी जानकारी, PC- IANS

लखनऊ : पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हुए हमले के बाद उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में भर्ती कराया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने बताया कि उन पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा, हमलावर के साथ संघर्ष करने या गिरने के कारण उनके हाथ और पैरों में भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि वे खतरे से बाहर हैं। लेकिन, 48 घंटे बाद उनका फिर से सीटी स्कैन किया जाएगा। IANS से बातचीत में उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए हमले के बाद जेल के अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार और मेडिकल की कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री के शरीर पर कुल 18 टांके आए हैं, जिनमें से 6 टांके सिर पर लगे हैं, जो काफी गहरे हैं। हमले के बाद उन्हें चक्कर आना, सिरदर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जो सिर की चोट (हेड इंजरी) के लक्षण हैं। उनका सीटी स्कैन कराया गया, जो सामान्य पाया गया है। वर्तमान में गायत्री प्रजापति खतरे से बाहर हैं, लेकिन सिर की चोट के लक्षण 48 से 72 घंटों में प्रकट हो सकते हैं।

अस्पताल के प्रवक्ता के अनुसार, डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखभाल की जा रही है। इसलिए, उन्हें ट्रॉमा सेंटर में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है। उनके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और मानसिक स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि उन्हें इस घटना से मानसिक आघात भी पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 48 घंटे बाद उनका दोबारा सीटी स्कैन किया जाएगा, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें आगे भर्ती रखने की आवश्यकता है या नहीं।

बताते चलें कि पूर्व मंत्री पर जेल में हुए हमले को लेकर परिवार के लोगों ने इसे साजिश करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमले के बाद बेटी अंकिता ने सीएम योगी से गुहार लगाई है।

बेटी अंकिता प्रजापति ने IANS से बातचीत में कहा कि हमें इस हमले की जानकारी केवल समाचारों के माध्यम से मिली। जेल अधिकारियों ने हमें कोई सूचना नहीं दी। मेरे पिता पर जानलेवा हमला हुआ, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने देखा कि उनके सिर पर कई बार वार किया गया। उन्होंने बताया कि परिवार को इस घटना के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है। अंकिता ने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पिता को जेल में सुरक्षा दी जाए।

Published on:

01 Oct 2025 07:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सिर में आई गंभीर चोटें, 48 घंटे बाद फिर होगा सीटी स्कैन : प्रोफेसर केके सिंह

