पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सिर में आई गंभीर चोटें, 48 घंटे बाद फिर होगा सीटी स्कैन : प्रोफेसर केके सिंह

लखनऊ : पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हुए हमले के बाद उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में भर्ती कराया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने बताया कि उन पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा, हमलावर के साथ संघर्ष करने या गिरने के कारण उनके हाथ और पैरों में भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि वे खतरे से बाहर हैं। लेकिन, 48 घंटे बाद उनका फिर से सीटी स्कैन किया जाएगा। IANS से बातचीत में उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए हमले के बाद जेल के अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार और मेडिकल की कार्रवाई की गई।