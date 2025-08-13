10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ सहकारी समितियों को मिलेगा अनुदान 

अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन) अनिल कुमार पाठक ने बताया कि 'एग्रीदर्शन डॉट यूपी डॉट गॉव डॉट इन' पर 14 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड्स) वर्ष 2025-26 के तहत कृषि विभाग के पोर्टल 'एग्री दर्शन डॉट यूपी डॉट गॉव डॉट इन' या 'यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल डॉट यूपी डॉट गॉव डॉट इन' पर पंजीकृत एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए 10 टन क्षमता की ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना कराए जाने पर यह अनुदान प्राप्त होगा।