सीने में कहां चोट लगी है … दिखाओ, महिला से हेड कांस्टेबल ने की अभद्रता, मारपीट की शिकायत करने गई थी पीड़िता

अनौसा गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद, बबेरू कोतवाली पुलिस ने सिर्फ साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। 10 अगस्त को वह अपने वृद्ध पिता के साथ बयान दर्ज कराने थाने पहुंची। महिला का आरोप है कि वहां तैनात हेड कांस्टेबल ने कहा, 'चोट कितनी गहरी है, यह देखना होगा। इसके लिए कपड़े उतारकर दिखाना पड़ेगा।' महिला ने महिला सिपाही को बुलाने की मांग की, लेकिन कांस्टेबल ने कथित तौर पर जवाब दिया, 'महिला पुलिस नहीं आएगी, हम ही देखेंगे।' इस अभद्र व्यवहार से आहत होकर महिला बयान दर्ज कराए बिना थाने से लौट गई।