Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांदा

सीने में कहां चोट लगी है … दिखाओ, महिला से हेड कांस्टेबल ने की अभद्रता, मारपीट की शिकायत करने गई थी पीड़िता

बांदा के बबेरू से एक मामला सामने आया है। यहां पुलिस थाने में शिकायत करने आई एक महिला से हेड कांस्टेबल ने अभद्रता की। महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है।

बांदा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 13, 2025

Symbolic Image Generated by AI

बांदा: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर अपने कर्मियों को फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की हिदायत देते हैं। लेकिन बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो न केवल इन निर्देशों की अवहेलना करता है, बल्कि पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल करता है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि बयान दर्ज कराने थाने पहुंचने पर एक हेड कांस्टेबल ने उसके साथ अभद्र टिप्पणी की और चोट दिखाने के लिए कपड़े उतारकर दिखाने को कहा। आहत महिला ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

चाकू से हमले की शिकायत पर अभद्र व्यवहार

अनौसा गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद, बबेरू कोतवाली पुलिस ने सिर्फ साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। 10 अगस्त को वह अपने वृद्ध पिता के साथ बयान दर्ज कराने थाने पहुंची। महिला का आरोप है कि वहां तैनात हेड कांस्टेबल ने कहा, 'चोट कितनी गहरी है, यह देखना होगा। इसके लिए कपड़े उतारकर दिखाना पड़ेगा।' महिला ने महिला सिपाही को बुलाने की मांग की, लेकिन कांस्टेबल ने कथित तौर पर जवाब दिया, 'महिला पुलिस नहीं आएगी, हम ही देखेंगे।' इस अभद्र व्यवहार से आहत होकर महिला बयान दर्ज कराए बिना थाने से लौट गई।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम प्रेमी से संबंधों में खलल डाल रहा था 10 साल का बेटा, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या
वाराणसी
image

बबेरू कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि महिला के पिता इंतेजाम अली ने अपने दामाद के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में महिला अपने पिता के साथ बयान दर्ज कराने थाने आई थी। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, महिला ने बताया कि उसके पति ने मारपीट के दौरान उसके सीने पर चाकू से हमला किया था। जांच के दौरान हेड कांस्टेबल ने महिला सिपाही को बुलाकर चोट के निशान देखने को कहा था, लेकिन महिला बिना चोट दिखाए वापस चली गई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

SP से शिकायत, कार्रवाई की मांग

महिला ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा। पत्र में उसने हेड कांस्टेबल के अभद्र व्यवहार और पुलिस की लापरवाही का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि वह पहले ही पति की हिंसा का शिकार है, और अब पुलिस के व्यवहार ने उसका दुख और बढ़ा दिया है।

ये भी पढ़ें

जितना बोलेगा उतना मारूंगा…फिर दे दनादन बरसाए थप्पड़, यूपी पुलिस के सिपाही की गुंडागर्दी
बागपत
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / सीने में कहां चोट लगी है … दिखाओ, महिला से हेड कांस्टेबल ने की अभद्रता, मारपीट की शिकायत करने गई थी पीड़िता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.