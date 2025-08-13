जितना बोलेगा उतना मारूंगा…फिर दे दनादन बरसाए थप्पड़, यूपी पुलिस के सिपाही की गुंडागर्दी

बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई, जब किसी मामूली विवाद को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन, बात को सुलझाने के बजाय वर्दीधारी जवान ने सड़क पर ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिपाही ने आम आदमी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इसके साथ उसके साथ गाली गलौच भी किया। स्थानीय लोग इस घटना का तमाशा देखते रहे। किसी ने इस मामले का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।