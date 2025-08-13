जितना बोलेगा उतना मारूंगा…फिर दे दनादन बरसाए थप्पड़, यूपी पुलिस के सिपाही की गुंडागर्दी

बागपत : वर्दी की ऊपर की बटन खुला…गले में गमछा और बीच सड़क पर आम आदमी को थप्पड़ जड़ता यह सिपाही। कहता है और बोलेगा.. जितना बोलेगा उतना मारूंगा। शांति से खड़ा रह नहीं तो…और फिर से एक थप्पड़ लगा देता है। यह वीडियो बागपत से वायरल हुआ है। यहां एक सिपाही एक आम आदमी को बीच रोड पर थप्पड़ जड़ रहा है और साथ ही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा है।
मामला बागपत की खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर सिपाही एक व्यक्ति पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। बागपत के खेकड़ा इलाके में तैनात 112 नंबर डायल पुलिस यूनिट के एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थप्पड़ों की बौछार के साथ सिपाही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करता है। सिपाही व्यक्ति पर इतना गुस्सा और बेकाबू क्यों हो गया। फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
बागपत का वायरल वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। यूपी पुलिस का स्लोगन है, ‘यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर’ पर यहां इस सेवा का माखौल उड़ाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई, जब किसी मामूली विवाद को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन, बात को सुलझाने के बजाय वर्दीधारी जवान ने सड़क पर ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिपाही ने आम आदमी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इसके साथ उसके साथ गाली गलौच भी किया। स्थानीय लोग इस घटना का तमाशा देखते रहे। किसी ने इस मामले का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।