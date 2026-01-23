सुभाष चंद्र बोस का लखनऊ कनेक्शन: जहां नेताजी के विचारों ने आज़ादी की लड़ाई को दी नई धार, जानिए वो कहानी

1930 के दशक की शुरुआत में भी बोस का लखनऊ से नाता जुड़ा रहा। ब्रिटिश हुकूमत की हिरासत में रहते हुए। जब वह टीबी से पीड़ित थे। तब उनका इलाज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हुआ। इस बात का जिक्र उनके चयनित लेखन में भी मिलता है। इसके बाद 20 नवंबर 1938 को, कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेताजी का लखनऊ आगमन ऐतिहासिक बन गया। बंगाली क्लब में उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने पहुंचे। इसी दौरान लखनऊ से जुड़े कई लोग, जो आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने।