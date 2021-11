अंडरवर्ल्‍ड डॉन छोटा शकील के नाम पर 72 करोड़ की बेईमानी, आरोपी दंपत्ति कंपनी में निदेशक पद पर तैनात

Fraud of 72 Crore in Lucknow in The Name of Underworld Chota Don- पिसेशिया पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के निदेशक प्रशांत सिंह से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के करीबी कुलविंद सिंह की मदद से 72 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।