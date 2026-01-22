22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Darshan: लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में कचरे से बनी कला ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का दिल जीता

From Waste to Wonder: लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में आयरन वेस्ट से बने झांसी का किला, ताजमहल और राम मंदिर जैसे भव्य प्रतिरूप ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक आकर्षक दृश्य बने। अंतरराष्ट्रीय अतिथियों ने इस पहल की रचनात्मकता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास मॉडल की खुले दिल से सराहना की।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 22, 2026

ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी दर्शन पार्क में देखा कचरे से कला बनने का अद्भुत उदाहरण (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी दर्शन पार्क में देखा कचरे से कला बनने का अद्भुत उदाहरण (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Darshan Park: नवाचार, रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लखनऊ नगर निगम की एक अनूठी पहल आज वैश्विक मंच पर सराही जा रही है। ब्राज़ील के साओ पाओलो राज्य के पिकेटे शहर से आए मेयर के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ स्थित यूपी दर्शन पार्क का भ्रमण कर “वेस्ट टू वंडर” मॉडल को करीब से देखा और उसकी खुले दिल से प्रशंसा की। यह दौरा न केवल अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का प्रतीक बना, बल्कि लखनऊ की सतत विकास सोच को भी विश्व पटल पर स्थापित करता नजर आया।

कचरे से संस्कृति की भव्य अभिव्यक्ति

यूपी दर्शन पार्क में प्रवेश करते ही प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उस समय आश्चर्यचकित रह गए, जब उन्होंने झांसी का किला, ताजमहल, बांके बिहारी मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के भव्य प्रतिरूप देखे। खास बात यह रही कि ये सभी संरचनाएं आयरन वेस्ट और स्क्रैप सामग्री से निर्मित हैं, जिन्हें लखनऊ नगर निगम ने बेकार समझे जाने वाले कचरे से कला के रूप में ढाला है।

इन प्रतिरूपों की बारीक नक्काशी, संरचनात्मक मजबूती और ऐतिहासिक सटीकता ने विदेशी अतिथियों को गहराई से प्रभावित किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि यह परियोजना न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।

“वेस्ट टू वंडर” - विचार से पहचान तक

नगर निगम द्वारा शुरू की गई “वेस्ट टू वंडर” पहल का उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि कचरा भी संसाधन बन सकता है। पार्क में प्रदर्शित संरचनाएं यह साबित करती हैं कि सही सोच, तकनीक और इच्छाशक्ति से बेकार सामग्री को उपयोगी और प्रेरणादायक बनाया जा सकता है।

इस पहल के माध्यम से जहां एक ओर लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। यूपी दर्शन पार्क आज लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की सराहना

ब्राज़ील से आए प्रतिनिधिमंडल ने इस परियोजना को सतत विकास (Sustainable Development) का बेहतरीन मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें दुनिया के अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों से इस मॉडल की कार्यप्रणाली, लागत, सामग्री चयन और रखरखाव से जुड़े सवाल पूछे और इसे अपने देश में लागू करने की संभावना भी जताई।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चरनजीत गांधी, उपनेता पार्षद दल भाजपा सुशील तिवारी ‘पम्मी’, कार्यकारिणी सदस्य/पार्षद गौरी सांवरिया, पार्षद सौरभ सिंह ‘मोनू’ और पार्षद रीता राय की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की।

नगर निगम प्रशासन की ओर से नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में इस पहल को लखनऊ की पहचान बताते हुए भविष्य में ऐसे और प्रोजेक्ट्स शुरू करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूत कदम

यूपी दर्शन पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरणीय शिक्षा का केंद्र भी बन चुका है। यहां आने वाले स्कूली छात्र, युवा और आम नागरिक यह सीखते हैं कि किस प्रकार पुनर्चक्रण (Recycling) और पुनः उपयोग (Reuse) से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। यह पहल “स्वच्छ भारत मिशन” और “ग्रीन सिटी” की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करती है।

लखनऊ: जहां कचरा बनता है कला

लखनऊ ने यह साबित कर दिया है कि नवाबों का शहर अब केवल अपनी तहज़ीब और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि नवाचार और सतत विकास के लिए भी जाना जाएगा। यूपी दर्शन पार्क में कचरे से बनी ये संरचनाएं आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव हैं।

ये भी पढ़ें

UP Crime: प्रेम संबंध के लिए पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में मचा हड़कंप
लखनऊ
दूसरे युवक के साथ भागने की चाह में पति को गोवध मामले में फंसाने की साजिश, हाईकोर्ट परिसर में पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 01:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Darshan: लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में कचरे से बनी कला ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का दिल जीता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘…तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है’, प्रतीक के बाद अब अपर्णा यादव बोलीं-साजिश रचने वालों की हो गई पहचान

aparna yadav breaks silence on her divorce from prateek says conspirators identified UP News.
लखनऊ

KGMU डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ेंगी

धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आरोपी पर शिकंजा और कसा, आईटी एक्ट व ब्लैकमेलिंग की धाराएं बढ़ने के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

पति को भेजा आखिरी मैसेज ,पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या
लखनऊ

अपर्णा यादव का होगा तलाक? प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी

प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी
लखनऊ

कब होगा यूपी मंत्रिमंडल विस्तार? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद सुगबुगाहट तेज, योगी जल्द जाएंगे दिल्ली

Yogi Adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.