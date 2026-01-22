UP Darshan: लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में कचरे से बनी कला ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का दिल जीता

UP Darshan Park: नवाचार, रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लखनऊ नगर निगम की एक अनूठी पहल आज वैश्विक मंच पर सराही जा रही है। ब्राज़ील के साओ पाओलो राज्य के पिकेटे शहर से आए मेयर के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ स्थित यूपी दर्शन पार्क का भ्रमण कर “वेस्ट टू वंडर” मॉडल को करीब से देखा और उसकी खुले दिल से प्रशंसा की। यह दौरा न केवल अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का प्रतीक बना, बल्कि लखनऊ की सतत विकास सोच को भी विश्व पटल पर स्थापित करता नजर आया।